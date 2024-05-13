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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, ülkenin ismini kullanma hakkına sahip olduğunu bildirdi

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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreninde 'Kuzey Makedonya' yerine sadece 'Makedonya' ismini kullanmasına tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanlığı, Davkova'nın 'Makedonya' ismini kullanma hakkına sahip olduğunu ve ülkenin anayasal ismini kullanacağını açıkladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı, yeni Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın meclisteki yemin töreninde "Kuzey Makedonya" yerine sadece "Makedonya" ismini kullanmasına ilişkin verilen tepkilere cevaben Davkova'nın "Makedonya" ismini kullanma hakkına sahip olduğunu, Cumhurbaşkanının ülkenin anayasal isminin kullanımına sadık kalacağını bildirdi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı, Siljanovska Davkova'nın, Yunanistan'ın tepkisine neden olan "Makedonya" kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının kamuoyuna yaptığı konuşmalarda temel insan hakları ve özgürlüklerine saygı göstererek, Avrupa değer ve ilkelerine uygun şekilde, kendi kaderini tayin etme ve kişisel tanımlama hakkına uygun olarak "Makedonya" ismini kullanma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'nın ülkenin anayasal isminin kullanımına sadık kalacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meclis hizmetleri tarafından anayasaya uygun olarak hazırlanan yemin, anayasal isim kullanılarak imzalandı. Makedon kurumları son 5 yılda Prespa Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini neredeyse tamamen yerine getirdi. Cumhurbaşkanı, tüm Makedon ortaklarından ülkeye karşı üstlendikleri ikili ve çok taraflı yükümlülüklerine saygı duymalarını bekliyor."

8 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Siljanovska Davkova, Kuzey Makedonya Meclisinde 12 Mayıs'ta düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada, görevini bilinçli ve sorumlu şekilde yerine getireceğini belirterek, "Anayasaya ve yasalara saygı göstereceğim ve Makedonya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağım." demişti.

Davkova'nın konuşmasında, ülkenin anayasal ismi "Kuzey Makedonya"yı kullanmaması dikkati çekerken, Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçisi Sophia Philippidou, konuşma devam ederken Genel Kurul Salonu'nu terk etmişti.

"Makedonya" isminin kullanımının ardından Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Bulgaristan'dan tepkiler gelmişti.

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de Prespa Anlaşması imzalanmış, ardından Makedonya olan ülkenin ismi "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmişti. Böylece Yunanistan'ın vetosunu kaldırmasıyla ülkenin NATO üyeliğinin yolu açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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