Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Prespa Diyalog Forumu'nda konuştu Açıklaması - Haberler

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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Prespa Diyalog Forumu'nda konuştu Açıklaması

AA - Abdula Berisha - Güncel
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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Prespa Diyalog Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu kapsamında "Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu kapsamında " Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, panelin açılış konuşmasında, "tamamlanmamış Avrupa projesinin", bölgede ve daha geniş alanda güvenlik sonuçları olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Pendarovski, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğini hatırlattı, o dönemde Avrupa'da herkesin çok hızlı bir şekilde Rusya ile normale döndüğünü belirtti.

Rusya'nın Ukrayna savaşından önce yalan haberlerle Batı demokrasisini baltalamaya çalıştığını kaydeden Pendarovski, Rusya'nın bu adımları Ukrayna savaşından sonra da atmaya devam edeceğini belirtti.

Pendarovski, "Ukrayna'daki savaştan sonra bizler Avrupa'da hiçbir şey olmamış gibi davranırsak ne olur? Şu an benim en büyük endişem bu." dedi.

Son yıllarda Kuzey Makedonya'daki kamuoyunda Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik desteğin önemli ölçüde düştüğünü dile getiren Pendarovski, AB'den bölge ülkeleri için samimiyet ve net bir perspektif çağrısında bulundu.

Pendarovski, "Brüksel çıkıp şunu demeli: Batı Balkanlar'ı ekonomik, siyasi ve her anlamda bütünleştirmek için gerçekten ciddi bir hedefimiz var. Aksi halde giderek daha fazla insan Avrupa projesi için şüpheci hale gelecek ve otokratik rejimler bölgede güçlenecek." şeklinde konuştu.

Panel kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic konuşma yaptı.

AA / Abdula Berisha - Güncel

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