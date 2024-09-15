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Kuzey Makedonya Büyükelçisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

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Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile bir araya geldi. Ziyarette üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Manasijevski ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Manasijevski'ye bilgi verdi.

Ziyarette, Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Kasım, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Eser Cevahir yer aldı.

Gürcün'den ziyaretler

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Gürcün, ziyaretinde Turanlı ile kentteki güvenlik sorunları ve adli süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi üzerine sohbet etti.

Turanlı ise Gürcün'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Gürcün daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar'ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Gökmen Yüce - Güncel

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