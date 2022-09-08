Kuzey Makedonya bağımsızlığının 31. yılını kutladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkenin bağımsızlığının 31. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya Hükümeti tarafından "Özgürlükte Birleşmiş" sloganıyla başkentteki İbni Payko Parkı'nda düzenlenen tören, milli marş ile başladı.

Başbakan Dimitar Kovaçevski, buradaki konuşmasında, bağımsızlığının 31. yılında ülkesinin tüm dünya tarafından tanındığını, NATO'nun onurlu bir üyesi ve Avrupa Birliği'nin gelecekteki üyesi olduğunu ifade etti.

Etnik, siyasi veya diğer farklılıklara bakılmaksızın vatandaşların 8 Eylül 1991'deki tarihi referandumda bağımsız bir ülkede yaşama yönünde karar verdiklerinin altını çizen Kovaçevski, şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının başlangıcında 'kurumların oluşturulması, parasal bağımsızlığın oluşturulması ve devlet para biriminin getirilmesi' vatanseverlikti. Bugün de bu, Avrupa değerleri ilkesine göre faaliyette bulunmak ve ortak Avrupa pazarının rekabet edebilirlik ilkeleriyle ilerleyen bir iç ekonomi anlamına gelmektedir."

Halka NATO üyeliği için birleştikleri gibi Avrupa entegrasyonu için de birleşme çağrısında bulunan Kovaçevski, "Karar verme özgürlüğünde birleşme çağrısında bulunuyorum. Kendimiz için Avrupa yolunda devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. 1991 yılında bağımsızlık için hesapsız-kitapsız ve çekincesiz olduğu gibi bu hedef için de birleşmeye değer. " diye konuştu.???????

Kutlama töreninde birçok sanatçı sahne aldı.