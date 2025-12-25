Kuzey Kore Yeni Tip Uçaksavar Füzelerini Test Etti

PYONGYANG, 25 Aralık (Xinhua) -- Kuzey Kore, geliştirilme aşamasındaki yeni tip yüksek irtifa, uzun menzilli uçaksavar füzelerin deneme atışını Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) gerçekleştirdi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre Kuzey Kore Lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, çarşamba günü gerçekleştirilen deneme atışına nezaret etti.

Haberde geliştirilmekte olan uçaksavar füze sisteminin taktik ve teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk denemenin yapıldığı belirtilirken, fırlatılan füzelerin "sahte hedefleri tam isabetle vurduğu" kaydedildi.

Deneme atışının, Kuzey Kore füze idaresinin ve idareye bağlı uçaksavar sistem araştırma enstitülerinin, ulusal uçaksavar savunma araçlarının teknik optimizasyonuna yönelik rutin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.