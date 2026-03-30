Kuzey Kore lideri Kim, yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor testini denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kompozit karbon fiber malzeme kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorun kara testini izledi. Test, ülkenin savunma geliştirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkede kompozit karbon fiber malzeme kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor test edildi.

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin "stratejik saldırı yollarını güncellemeye yönelik 5 yıllık savunma geliştirme planının" bir parçası olduğu belirtilen kara testini denetledi.

Burada açıklama yapan Kim, ülkenin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin "daha üstün ekonomik ve teknolojik etkinlik ile hızlanacağını ve değişeceğini" vurguladı.

Ayrıca yeni ana muharebe tankının performansını da denetleyen Kim, bu araçta "neredeyse mevcut tüm tank karşıtı araçları yok etme kapasitesine sahip müdahale sistemi olduğunu" ifade etti.

Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberinde ise Kim'in denetlediği "füze motorunun" geliştirilmekte olan Hwasong-20 kıtalararası balistik füze için değerlendirildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım
Deprem uzmanı karlı dağda çıplak poz verdi: Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var

Deprem uzmanı soyadının hakkını verdi! Mesajı da görüntü kadar bomba