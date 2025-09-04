Kuzey Kore, Nükleer Silahlı Su Altı İHA'larını Denemeye Başladı

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan filosundaki belirli gemilere, tam ölçekli konuşlandırmaya hazırlık olarak nükleer silahlı su altı insansız hava araçlarını (İHA) deneme amaçlı kullanmaları emrini verdiği iddia edildi.

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore ordusundaki bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore ordu yönetimi Doğu Denizi'nde nükleer kabiliyetlerini artırıyor.

Yetkili, Kuzey Kore ordusunun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teçhizat departmanına ve deniz yolları bürosuna, Doğu Denizi Filosu komutanlığına ve birkaç filoya, "tsunami" anlamındaki "Haeil" adı verilen nükleer kabiliyetli su altı saldırı İHA'sını hizmete sokmak için hazırlık yapmaları emrini verdiğini öne sürdü.

Haeil'i, yaklaşık 13 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapında büyük bir torpido tipi İHA olarak nitelendiren yetkili, "Nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir su altı silah sistemi olarak kabul ediliyor. Ancak teknik muharebe özelliklerinin yanı sıra nükleer silah taşıyıp taşımayacağı da deneme operasyonları sırasında gözden geçirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, Haeil'in gerçek bir muhaberede ne kadar etkili olacağının belirsiz olduğunu ancak ordunun bunu "hem stratejik bir koz hem de düşman üslerine sızarak nükleer misilleme yapmanın bir yolu" olarak gördüğünün altını çizdi.