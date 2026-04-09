Kuzey Kore, test amacıyla misket bombası başlıklı taktik balistik füze fırlattığını açıkladı

Kuzey Kore, orduyu muharebe hazırlığı ve saldırı kabiliyetlerini test etmek amacıyla misket bombası başlıklı 'Hwasongpho-11 Ka' balistik füzesi fırlattı. Denemeler, ordunun tahrip gücünü ve muharebe güvenilirliğini değerlendirmek için gerçekleştirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, 6-8 Nisan tarihlerinde yürütülen silah testleri kapsamında, misket bombası başlığıyla donatılmış karadan karaya "Hwasongpho-11 Ka" taktik balistik füzesinin denendiği belirtildi.

Denemenin, misket mühimmatının etkisiyle ordunun muharebe hazırlık seviyesi ve saldırı kabiliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, füzenin, yüksek yoğunluklu tahrip gücüyle 6,5 ila 7 hektarlık alanı hedef alarak yok edebileceği iddia edildi.

Açıklamada, testler kapsamında, kısa menzilli mobil hava savunma füze sisteminin muharebe güvenilirliğinin de test edildiği kaydedildi.

Güney Kore ve Japonya, dün, Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
