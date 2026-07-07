Güney Kore: Kuzey Kore'nin kara mayınları şiddetli yağışlarla ülkeye sürüklenebilir
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının şiddetli yağışlar nedeniyle Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Halktan şüpheli cisimlere yaklaşmaması istendi.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının şiddetli yağışlar sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, şiddetli yağış dönemi yaklaşırken Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği mayınlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) kuzeyine yerleştirdiği kara mayınlarının şiddetli yağışlarda Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapılarak halkın bilinmeyen cisimlere yaklaşmaması ve şüpheli durumlarda orduyu bilgilendirmesi istendi.