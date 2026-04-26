Kuzey Kore lideri Kim, Rus Savunma Bakanı Belousov ile askeri işbirliğini görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile iki ülke arasındaki askeri işbirliği konularını ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Belousov, Kim tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Moskova ile Pyongyang arasındaki askeri işbirliği ele alındı.

Bakan Belousov, görüşmede yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Kuzey Kore Savunma Bakanlığı ile askeri işbirliğin sağlam temele oturtulması konusunda mutabık kaldık. 2027-2031 yılları için Rusya-Kuzey Kore Askeri İşbirliği Planı'nı imzalamaya hazırız." dedi.

Belousov ayrıca Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecinde yer alan Kuzey Koreli askerlere ödüller takdim etti.

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol ile müze ve anıt kompleksinin açılış törenine katıldı. Törende, Kuzey Kore lideri Kim ve Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de yer aldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı