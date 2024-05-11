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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Yeni Roketatar Sistemini Denetledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin bu yıl itibarıyla kullanmayı planladığı yeni çok namlulu roketatar sisteminin test atışını denetledi. Yeni geliştirilen 240 milimetre çok namlulu roketatar ve güdümlü füzelerin, 2024-2026 döneminde yedek ekipman olarak konuşlandırılması planlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin bu yıl itibarıyla kullanmayı planladığı yeni çok namlulu roketatar sisteminin test atışını denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar sisteminin bu yıl üçüncü kez düzenlenen test atışını gözlemledi.

Yeni geliştirilen 240 milimetre çok namlulu roketatar ve güdümlü füzelerin, 2024-2026 döneminde yedek ekipman olarak konuşlandırılması planlanıyor.

Kuzey Kore ordusunun yeni geliştirilen sistemlerle çok namlulu roketatar kapasitesinde niteliksel bir değişiklik yapacağı ve buna bağlı olarak savaş alanlarındaki kullanımının artacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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