Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, "Choe Hyon" destroyerindeki füze testlerini denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore'nin 'Choe Hyon' destroyerinden gerçekleştirilen füze testleri başarıyla tamamlandı. Kim Jong-un, testleri yerinde takip etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 5 bin tonluk "Choe Hyon" destroyerinin üzerinden yapılan füze testlerini denetledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, "Choe Hyon" destroyerinden 2 stratejik seyir füzesi ile 3 gemisavar füze fırlatıldı.

Stratejik seyir füzelerinin hedeflerini başarıyla vurduğu testleri, Kuzey Kore lideri Kim ile savunma alanındaki üst düzey yetkililer yerinde takip etti.

Gemisavar füzeleri yarım saatten fazla, stratejik seyir füzeleri de 2 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

Linçlere isyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum

İsyan etti! Melis İşiten: Bunu normalleştiremiyorum