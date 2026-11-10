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Kuzey Kore hızlı torpido testini duyurdu, sistem 2027'de donanmaya teslim edilecek

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Kuzey Kore hızlı torpido testini duyurdu, sistem 2027'de donanmaya teslim edilecek
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Kuzey Kore, pazartesi günü doğu kıyısında yeni tip yüksek hızlı torpidonun test atışını yaptığını duyurdu. Testle, savunma enstitülerinin birlikte geliştirdiği silah sisteminin muharebe etkinliği teyit edildi; sistemin 2027 başından itibaren donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

PYONGYANG, 10 Kasım (Xinhua) -- Kuzey Kore, pazartesi günü ülkenin doğu kıyılarında yeni tip yüksek hızlı bir torpidonun test atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre test atışıyla, ülkenin savunma alanındaki bilimsel araştırma enstitüleri tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni silah sisteminin muharebe etkinliği teyit edildi.

Habere göre, yeni torpido sisteminin 2027 yılının başından itibaren ülke donanmasına teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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