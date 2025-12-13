Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'dan dönen askerler için karşılama töreni düzenledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'daki mayın temizleme görevinden dönen Kuzey Koreli askerler için düzenlenen törende, hayatını kaybeden 9 asker için üzüntü duyduğunu belirtti. Törende yaralı askerler ve ölen askerlerin aileleriyle kucaklaşarak, askerlerin güvenli dönüşünden memnuniyetini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ev sahipliğinde, Rusya'daki mayın temizleme görevinden dönen Kuzey Koreli askerler törenle karşılandı.

Yonhap'ın haberine göre Kim, ağustos ayında Rusya'nın Kursk bölgesine mayın temizleme çalışmaları amacıyla giden ve ülkelerine dönen askerler için başkent Pyongyang'da tören düzenledi.

Törende yaptığı konuşmada Kim, 9 Kuzey Kore askerinin görev esnasında hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu ve kalan askerlerin güvenli şekilde dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öte yandan KCNA ajansının yayımladığı fotoğraflarda Kim'in yaralı askerlerle ve ölen askerlerin aileleriyle kucaklaştığı görüldü.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
