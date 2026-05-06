Haberler

Kuzey Kore'de "yeniden birleşme" ifadesi anayasadan çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, anayasasında Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesiyle ilgili ifadeleri kaldırarak, ulusal doktrininde köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi. Devlet lideri Kim Jong-un'un yetkileri artırıldı ve meclisin denetim rolü sona erdirildi.

Kuzey Kore'nin, anayasasındaki Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesine yönelik tüm ifadeleri kaldırdığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, Kuzey Kore anayasasındaki söz konusu değişikliğin, ülkenin ulusal doktrininde köklü bir dönüşümün işareti olarak görüldüğü kaydedildi.

Haberde, anayasadaki değişiklikle "barışçıl yeniden birleşme" ve "ulusal birlik" ifadelerinin yerini, Kuzey Kore'yi güneyde Güney Kore, kuzeyde ise Çin ve Rusya ile net sınırları olan ayrı bir devlet olarak tanımlayan hükümlerin aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Güney ve Kuzey Kore arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki tartışmalı deniz sınırının ise açıkça belirtilmediği aktarıldı.

Kim Jong-un'un yetkileri genişletildi

Haberde, anayasa değişikliğiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yetkilerinin önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle Kim'in nükleer kuvvetler üzerinde doğrudan komuta dahil olmak üzere, devlet kurumları üzerindeki yetkilerinin pekiştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin lideri görevden alma yetkisinin de kaldırıldığı ve bu düzenlemeyle meclisin Kim Jong-un üzerindeki resmi denetim rolünün fiilen sona erdirildiği öne sürüldü.

Haberde, Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung ile lider Kim'in babası Kim Jong-il'in kazanımlarına yönelik yapılan atıfların da anayasadan çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı

Ve beklenen son!

Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Milyonların beğeni yağdırdığı kare!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa'da tüm zamanların rekoru