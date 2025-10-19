Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Oy Verme İşlemi Başladı

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandık başına gitti. Seçimin ilk turu için saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. 218 bin 313 seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta, saat 18.00'e kadar oy verebilecek.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek adaylıktan çekildi

Bağımsız olarak adaylığını koyan Hüseyin Gürlek, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak, dün Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini bildirdi. Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, çekilen adayın ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek. Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Salt çoğunluk sağlanamazsa 7 gün sonra tekrar seçim

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılıyor. KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılan bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor.

Seçime katılan adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim; 7 gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yenilenecek ve en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.