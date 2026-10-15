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Kuzey İrlanda'da eski DUP liderine çocuğa cinsel istismardan 15 yıl hapis verildi.

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Kuzey İrlanda'da kraliyet yanlısı DUP'un eski lideri, çocuğa yönelik 18 cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Partisi kararın ardından 'Adalet yerini buldu' derken, eşi hakkındaki tedbirin henüz açıklanmadığı bildirildi.

Kuzey İrlanda'nın kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) eski lideri Jeffrey Donaldson, çocuğa yönelik 18 cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere Parlamentosunda 27 yıl milletvekilliği yapan kraliyet yanlısı Kuzey İrlandalı siyasetçi Donaldson'ın çocuğa yönelik 18 ayrı cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Kraliyet yanlısı DUP lideriyken 2024'te gözaltına alınmasının ardından tüm siyasi görevlerinden istifa eden Donaldson, haziranda suçlu bulunduğu 18 suçun tamamından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Donaldson'a yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla yargılanan eşi Eleanor Donaldson ise sağlık durumu nedeniyle mahkemeye katılmadı. Mahkemenin yardım ve yataklık yaptığına ilişkin bulgulara ulaştığı Eleanor Donaldson'a hangi tedbir uygulanacağı ise henüz açıklanmadı.

Jeffrey Donaldson ve eşinin, haklarındaki kararı temyize götürme imkanı bulunuyor.

Partisinden "Adalet yerini buldu" açıklaması

Kuzey İrlanda'daki Newry Kraliyet Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından Donaldson'ın partisi DUP'den de "Adalet yerini buldu." açıklaması geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Jeffrey Donaldson'ın kurbanlarına karşı işlediği alçak ve iğrenç suçlarından ceza almasıyla adalet yerini buldu. Düşüncelerimiz, bu kötülüğe maruz kalan, mahkemede ifade vererek tekrar travmatize olan masum kurbanlarla birliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Görevi ve adı ne olursa olsun herkesin yaptığı eylemlerin hesabını vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Masum çocukları istismar etmekten suçlu bulunmasının ardından çarptırıldığı uzun süreli hapis cezasının her bir gününü hak ediyor." ifadesine yer verildi.

Donaldson, 1985-2008 yıllarında, henüz çocuklarken 2 kadına karşı işlediği belirtilen 18 farklı suçlamayla Mart 2024'te eşiyle gözaltına alınmıştı.

Suçlamaları reddeden Donaldson, haziranda bunların tamamından suçlu bulunmuş, mahkeme hakimi Paul Ramsey, Donaldson'ın hiçbir pişmanlık duymadığı gibi inkar seviyesini de artırdığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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