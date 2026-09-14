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Kuzey İrlanda Başbakanı: "Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz"

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Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı ve İrlanda milliyetçisi Sinn Fein partisinin iki numaralı ismi Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın İrlanda'nın birleşmesine destek açıklamasıyla ilgili, "İrlanda barış süreciyle ilgili çok sayıda dostumuz bulunsa da Donald Trump ve Filistin'deki...

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı ve İrlanda milliyetçisi Sinn Fein partisinin iki numaralı ismi Michelle O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın İrlanda'nın birleşmesine destek açıklamasıyla ilgili, "İrlanda barış süreciyle ilgili çok sayıda dostumuz bulunsa da Donald Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

O'Neill, İskoçya ve Galler'de iktidarda bulunan ayrılık yanlısı parti liderleriyle Galler'in başkenti Cardiff'te yapacakları toplantı öncesi İngiliz Sky News televizyonunun sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı, "Birleşik İrlanda'yı görmek istiyorum." açıklamasına değinen O'Neill, "Bu açıklamalar, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ifadelerinin aksine bu ihtimalin hala masada olduğunu gösteriyor." dedi.

O'Neill, Cardiff'te İskoçya Ulusal Partisi lideri John Swinney ve Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth ile buluşmanın değişen siyasi iklime işaret ettiğini vurgulayarak, "Galler ve İskoçya'da (mayısta) yapılan seçimlerden sonra üç parti birlikte çalışma kararı aldık. Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald ile buradayız. Nasıl işbirliği yapacağımız, nasıl birlikte çalışacağımız ve halklarımızın yaşam kalitesini nasıl artıracağımızı ele alan bir mutabakat zaptı imzalayacağız." diye konuştu.

Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosunun İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın talebi olan anayasal değişiklikleri yapmamakta direndiğini kaydeden O'Neill, İrlanda adasında çatışmaları sona erdiren 1998 tarihli Belfast Anlaşması gereği Kuzey İrlanda'nın taleplerinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

O'Neill, Trump'ın İrlanda ile ilgili görüşlerine katılırken Gazze'yle ve ABD dış politikasıyla ilgili görüşlerine kesinlikle katılmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD'nin dış politikası, özellikle de Gazze'deki soykırıma ortak olma konusundaki rolü konusunda duruşumuz çok net. Bu durum hep böyleydi. ABD'nin dış politikasını desteklemiyoruz. İrlanda barış süreciyle ilgili görüşlerinin çoğunu desteklemiyoruz. 28 yıl önce Belfast Anlaşması'nı imzalamamıza yardım ettiler. Bu nedenle ilişkilerimizi kıymetli buluyoruz. İlişkimiz ve görüşmelerimiz her zamankinden daha önemli. İrlanda barış süreciyle ilgili çok sayıda dostumuz bulunsa da Donald Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz. Bu bizim her zaman kırmızı çizgimiz olacak."

O'Neill, Belfast Anlaşması'ndan bu yana geçen 28 yılda Kuzey İrlanda halkının çok sayıda talebinin görmezden gelindiğine işaret ederek, "Bu sürede çok gelişme kaydedildi. Şimdi de ulusal yolculuğumuzdaki yeni durağımız (İrlanda'nın) birleşme konusu." ifadelerini kullandı.

Burnham'ın, geçmişte yaptığı, "İrlanda'nın birleşmesi konusu masada yok." açıklamasına da tepki gösteren O'Neill, bugün yapılacak üç parti liderinin toplantısında bu konunun masada olduğunun gösterileceğinin altını çizdi.

O'Neill, "Burnham'ın bu toplantıdan ortak hedefler doğrultusunda bir araya geldiğimiz ve referandumu hayata geçirmenin onun görevi olduğu mesajını alması gerekir. Bu bizim açımızdan (İrlanda'nın birleşmesi için gerekli referandum) Belfast Anlaşması'nın uygulanmasıdır. İskoçya ve Galler'in ise farklı talepleri var." dedi.

Burnham'dan Belfast Anlaşması'ndan kaynaklı sorumluluğunu yerine getirerek Kuzey İrlanda'ya kendi kaderini tayin hakkını kullanma imkanı sunması gerektiğini belirten O'Neill, "Bu konuyu masadan kaldırmak onun için bir seçenek değil. Geçmişte yaptığı bu açıklama bir hakarettir. Hiçbir İngiliz başbakanının bunu masadan kaldırma hakkı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Galler'in başkenti Cardiff'te bugün bir araya gelen O'Neill, Swinney ve AP Iorwerth, ortak çıkarları ve kendi kaderlerini tayin etme hakkını ele alacakları bir toplantı gerçekleştirecek.

Üçü de Birleşik Krallık'tan ayrılık yanlısı olan liderler, ülkelerinin "Bölgesel Başbakanı" unvanıyla değil parti lideri kimlikleriyle toplantıyı yapacak.

Kaynak: AA
Haberler.com
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