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Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
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- Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in büyük bölümünde beklenen sağanak, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine kadar genişleyecek

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Özdemirci, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Özdemirci, Akdeniz'in iç kesimleri, özellikle Toroslar mevkisinde de yerel sağanakların görüleceğini kaydetti.

Salı günü Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, çarşamba günü ise yağışlı alanların genişleyeceğini ifade etti.

Özdemirci, çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görüleceğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının halen yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derece azalış bekliyoruz." dedi.

Üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

Üç büyükşehirde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olacağını, sıcaklığın 26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da yarın havanın parçalı bulutlu, sıcaklığın 27 derece olacağını dile getiren Özdemirci, İzmir'de ise az bulutlu ve yer yer açık 31 derece sıcaklığın beklendiğini aktardı.

Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış öngörülmediğini ifade eden Özdemirci, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Özdemirci, İstanbul'da sıcaklığın 26, Ankara'da 25, İzmir'de ise 31 derece civarında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Çarşamba günü İstanbul ve İzmir'de az bulutlu havanın hakim olacağını belirten Özdemirci, İstanbul'da sıcaklığın 26, İzmir'de 30 derece olacağını aktardı.

Ankara'da ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını dile getiren Özdemirci, sıcaklığın 25 derecelerde seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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