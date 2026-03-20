Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Kuzey Ege Denizi'nde etkili olacak fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızıyla eseceği tahmin ediliyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı