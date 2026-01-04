Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 15.00 - 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 - 18.00 seferleri yapılacak.

Aynı hatta Geyikli'den saat 08.00 - 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 - 10.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 - 17.00 - 21.00 Gökçeada'dan ise saat 11.00 - 15.00 - 19.00 seferleri gerçekleştirilecek, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Öte yandan bu akşam Çanakkale-Kilitbahir hattında, Kilitbahir'den saat 21.30 seferi 21.45'te yapılacak.

Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler tarifeye uygun yapılırken, Lapseki-Gelibolu hattının seferleri saatsiz olarak devam ediyor.