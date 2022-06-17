Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı (3) İKİ KİŞİ TUTUKLANDI Niğde'de Battal Kılınç'ın öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Mustafa Beşlik ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı S.K tutuklandı. İKİ KİŞİ TUTUKLANDI Niğde'de Battal Kılınç'ın öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Mustafa Beşlik ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı S.K tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel Niğde Güncel Haberler

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