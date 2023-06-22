Kuzenini bıçaklayan saldırgan tabureyle dövüldü

Fatih Beyazıt'ta aralarında husumet bulunan kuzenini bıçaklayan saldırgan, yaralı ve ağabeyi tarafından taburelerle dövüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Aralarında husumet bulunan kuzenini bıçakladı: O anlar kamerada

Kardeşinin bıçaklandığı gören ağabeyi saldırgana tabureyle vurdu

İSTANBUL - Fatih Beyazıt'ta bir kişi, aralarında husumet bulunan kuzenini iş yerinde çıkan kavgada bıçakladı. Kavgada bıçaklı saldırgana, yaralı ve ağabeyi taburelerle saldırdı. Yaşanan o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 20 Haziran Salı Günü akşam saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeninin iş yerine geldi. Dükkanda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli yanında getirdiği bıçakla kuzeni Ömer Gelener'e savurdu.

Kuzenini bıçakla yaraladı

Gelener, taburelerle karşılık vererek savunmaya çalıştı. Saldırgan Gelener'i bıçakla yaraladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Gelener'in ağabeyi de çevreden aldığı taburelerle kuzenine saldırdı. Yaşanan olay sonrasında bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçakla yaralanan Ömer Gelener'e ilk müdahaleyi yan taraftaki kafede bulunan doktor yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Gelener'i ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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