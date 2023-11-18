Kuyumcu dükkanından hırsızlığa 3 tutuklama

KIRŞEHİR'de, kuyumcu dükkanında hırsızlık yapan 1'i kadın 3 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, tarihi Uzun Çarşı'daki kuyumcuda meydana geldi. E.K., E.S. ve E.S., Hidayet Yüksel'e ait kuyumcu dükkanına geldi. Şüpheliler alyanslara bakarken bir tanesini çalmaya çalıştı, iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine ise tartışma çıktı. Şüpheliler, masanın üzerindeki 11 alyansı çalıp kaçtı. İhbar sonrası adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin çalışmasıyla şüpheliler, çaldıkları 9 alyansla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'DEĞERİ YAKLAŞIK 65 BİN TL'

Yaşananları anlatan iş yeri sahibinin oğlu Hamdi Yüksel, "İş yerimize 1 kadın ve 2 erkek geldi. Burada 1 alyans çalmaya çalıştılar. Biz de yakalayınca bu sefer diğer şahıs bütün alyansları alıp kaçtı. Koştuk yakalayamadık. Alyansların değeri yaklaşık 65 bin TL civarındaydı. Şikayetçi olduk. Polis aynı gün içinde üçünü de yakaladı. Çalınanlardan 9 tanesini geri aldık. Şahıslar tutuklanmış. Polisler büyük bir gayret gösterdiler. Allah razı olsun" diye konuştu.