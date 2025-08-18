Kuyudaki Su Pompasını Onaran Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde su pompasını onarmaya çalışan elektrik ustası akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kuyudaki su pompasını onarmaya çalışan elektrik ustası Mehmet Çiçek (26), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Bozova'ya bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Mehmet Çiçek, tarımsal sulamada kullanılan kuyunun arızalanan su pompasını tamir ederken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çiçek, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

