Kuveytli Bakan Yardımcısı, Millet Meclisi seçimlerine yoğun ilgi olduğunu söyledi

Kuveyt Enformasyon Bakan Yardımcısı Mazin el-Ensari, Millet Meclisi seçimlerinin yoğun katılımla sürdüğünü belirtti.

AA muhabirine konuşan Ensari, ilk verilere göre önceki seçimlere oranla Kuveyt halkının bugün sandığa daha fazla yöneldiğini söyledi.

Bunun da Kuveyt'te demokrasinin başarısını kanıtladığını vurgulayan Ensari, ilk belirlemelere göre seçim sürecinin sağlıklı tamamlanacağını ifade etti.

Seçimlere katılım için kolaylık sağlayan yeni yasalar sayesinde oy kullanma oranlarının hem erkek hem de kadın vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde artış gösterdiğini aktaran Ensari, "Seçim sonuçları da oy sayma işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Oy sayma işlemleri ise devlet televizyon kanallarında canlı yayında kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Millet Meclisin 50 üyesini belirleyecek seçimleri tarihi olarak nitelendiren Ensari, seçimlerin Kuveyt'e ve halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA, yerel saatle 08.00'da başlayan oy verme işleminin saat 20.00'de sona ereceğini duyurmuştu.

Ülkede 23 Ocak 1963'te kurulan Millet Meclisi, 4 yıllığına doğrudan halk tarafından seçilen 50 üyeden oluşuyor.

Seçme hakkını elde etme yaşının 21 olduğu Kuveyt'te Ulusal Muhafız üyeleri dışında askerler oy kullanma hakkına sahip değil.