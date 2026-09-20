Kuveyt ve Pakistan, savunma protokolü çerçevesinde askeri koordinasyonu görüştü

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Kuveyt ve Pakistan, ortak askeri koordinasyonu geliştirmek amacıyla üst düzey bir toplantı yaptı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt Ortak Operasyonlar Direktörü Tuğgeneral Selame Abdullah eş-Şammari ile Pakistan'ın Kuveyt Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Ömer Han'ın bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, iki dost ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek askeri koordinasyon alanları ile bu alanlardaki işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Toplantının, Kuveyt ile Pakistan arasındaki ortak askeri savunma protokolü çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA