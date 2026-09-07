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Kuveyt ve Pakistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sabah'ın Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın görüşme sırasında dost iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini ve bunları geliştirme yollarını ele aldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca son bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı artırmayı hedefleyen çabaların da değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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