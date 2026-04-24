Kuveyt ve ABD dışişleri bakanları Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunlarla ilgili çabaları ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sabah'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bunlarla ilgili sarf edilen çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, Sabah ve Rubio'nun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.