Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na İha Saldırısı: Radar Sistemleri Hasar Gördü

KUVEYT, 15 Mart (Xinhua) -- Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na cumartesi günü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırıda havalimanının radar sistemi zarar görürken herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdullah el-Rachi cumartesi günü X platformunda yaptığı açıklamada, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı bu akşam birkaç insansız hava aracıyla hedef alındı ve saldırıda havalimanının radar sistemleri hasar gördü" dedi.

Yetkililer, insansız hava araçlarının kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtirken hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Sivil havacılık otoritesi, olayın bölgesel krizin başlamasıyla birlikte devreye alınan havalimanı acil durum müdahale planı kapsamında ele alındığını bildirdi.

Saldırı, İran'a 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından tırmanan gerilim ortamında gerçekleşti. İran, o tarihten bu yana Ortadoğu'daki İsrail ve ABD varlıklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor.

