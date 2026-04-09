Kuveyt Ulusal Muhafızları: İHA ile hedef alınan tesisimizde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi
Kuveyt Ulusal Muhafızları, bir insansız hava aracı tarafından hedef alınan tesislerinde geniş çaplı maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Cadan Fazıl Cadan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Cadan, Ulusal Muhafızlar'a ait bir tesisin İHA ile hedef alındığını ve saldırı sonucu tesiste geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.
Sözcü Cadan, Ulusal Muhafızlar'a bağlı ilgili birimlerin olayın ardından gerekli güvenlik ve saha önlemlerini derhal almaya başladığını ifade etti.