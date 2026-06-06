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Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı

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Kuveyt'te duyulan patlama seslerinin ardından Bahreyn'de sirenler çaldı. Yetkililer halkı sakin kalmaları ve güvenli bölgelere yönelmeleri konusunda uyardı.

Kuveyt'te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Kuveyt'te patlama seslerinin duyulmasının Bahreyn'de de sirenlerin devreye girmesi üzerine Bahreynliler ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kuveyt ordusu, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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