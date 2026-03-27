Kuveyt'teki Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve füze saldırısı düzenlendi
Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'na insansız hava aracı ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda altyapıda hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Kuveyt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Hükümet İletişim Merkezi, saldırıya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu.
Saldırı sonucu limanın altyapısında hasar oluştuğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.