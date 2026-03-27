Kuveyt'teki Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve füze saldırısı düzenlendi

Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'na insansız hava aracı ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda altyapıda hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirildi.

Kuveyt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Hükümet İletişim Merkezi, saldırıya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu.

Açıklamada, Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve seyir füzesiyle çifte saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu limanın altyapısında hasar oluştuğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
