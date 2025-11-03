Kuveyt'teki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

EL CEHRE, 3 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Kuveyt'in El Cehre vilayetindeki bir fabrikada çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler görülüyor, 2 Kasım 2025.

Kuveytli itfaiyeciler, pazar akşamı Kuveyt'in El Cehre vilayetinde alüminyum, cam elyaf malzemeler ve lityum pillerin bulunduğu bir fabrikada çıkan büyük yangını başarıyla kontrol altına aldı. Yangının nasıl meydana geldiği hala araştırılırken, yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)