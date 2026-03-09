Haberler

Kuveyt'te elektrik santralinde yangın çıktığı, 1 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi

Güncelleme:
Kuveyt'te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tankında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ayrıca, İran’a ait bir insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Kuveyt'te Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'ndeki yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) da hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
