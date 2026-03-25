Kuveyt, "devlet yetkililerine suikast planladığı" iddia edilen bir şebekeyi çökerttiğini açıkladı

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir suikast şebekesinin çökertildiğini ve 6 kişinin yakalandığını duyurdu. Yurt dışında kaçan 14 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, "devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planladıkları ve Hizbullah'la bağlantısı olduğu" öne sürülen bir şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5'i Kuveyt vatandaşı olmak üzere 6 kişiden oluşan hücrenin çökertildiği, ayrıca yurt dışına kaçmış olan 14 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

Yurt dışına kaçan şüpheliler arasında 2 İranlı ve Lübnan vatandaşı olduğu iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet yetkililerine suikast eylemlerini planlayan ve bunun için eleman temin eden şebekenin Hizbullah'la bağlantıları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, casusluk ve yasaklı örgüte katıldıklarını itiraf etti."

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca "silah ve patlayıcı kullanımının yanı sıra gözetleme yöntemleri ve suikast tekniklerini içeren ileri düzey askeri eğitim aldıklarını itiraf ettikleri" belirtildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı

Lübnan'a düşen füzenin hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı