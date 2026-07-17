İran'ın saldırısı sonucu Kuveyt'in güneyinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kuveyt'in güneyindeki iki ayrı noktada İran saldırısı sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed el-Garib, ülkenin güneyindeki iki farklı noktanın İran saldırısında hedef alınmasının ardından çıkan yangınlara ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

Garib, yangınların kontrol altına alındığını, olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yalnızca hasar meydana geldiğini kaydetti.