Kuveyt'te İran'ın saldırıları sonucu bugün 19 kişinin yaralandığı açıklandı

Güncelleme:
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırıları sonucunda 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Kuveyt'te, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle bugün 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Sened açıklamasında, ülkedeki hastanelere bugün 19 yaralının getirildiğini belirtti ancak daha fazla bilgi vermedi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat'ta da gün boyu devam eden saldırılarda 12 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
