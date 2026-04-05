Kuveyt'teki petrol tesislerinde İHA saldırısı sonucu ciddi hasar oluştu

Kuveyt Petrol Kurumu, ülkenin stratejik petrol ve petrokimya tesislerine İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonrası yangınlar çıktı, ancak can kaybı yaşanmadı.

Kuveyt Petrol Kurumu (KPC), ülkenin stratejik petrol ve petrokimya tesislerine İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, ABD merkezli X platformundaki hesabından KPC'nin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, saldırının hedefleri arasında Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) ile Petrol Kimya Sanayi Şirketi'ne (PIC) ait operasyonel tesislerin bulunduğu belirtildi.

Saldırı sonrası bazı tesislerde yangın çıktığı, olayda can kaybı yaşanmazken hasarın ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ekiplerin yangınlara kısa sürede müdahale edildiği, alevlerin çevredeki tesislere sıçramaması için acil önlemler alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
