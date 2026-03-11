Kuveyt, dün İran'dan 5 İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu

Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın misillemelerine dikkati çekti.

Kuveyt hava sahasında 10 Mart'ta 5 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 4'ünün düşürülerek imha edildiğini, birinin de tehdit oluşturmayan bir noktaya düştüğünü ifade etti.

Atvan, ülkenin bazı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin ise hava savunma sistemlerinin tehdit oluşturan hava hedeflerini engellemesinden kaynaklandığını belirtti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.