Kuveyt'te bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker öldü

Güncelleme:
Kuveyt Savunma Bakanlığı, bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, ulusal görev sırasında gerçekleşti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal görevini yerine getirdiği sırada bir helikopterin düştüğü aktarıldı.

Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
