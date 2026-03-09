Kuveyt'te bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker öldü
Kuveyt Savunma Bakanlığı, bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay, ulusal görev sırasında gerçekleşti.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik