Kuveyt'te bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker öldü

Kuveyt Savunma Bakanlığı, bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal görevini yerine getirdiği sırada bir helikopterin düştüğü aktarıldı.

Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.