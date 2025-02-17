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Kuveyt'te 9 bin 464 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Kuveyt'te 9 bin 464 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
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Kuveyt hükümeti, çeşitli nedenlerle vatandaşlık kazanan toplam 9.464 kişinin vatandaşlığını iptal etti. Resmi kararnamelere göre, iptaller özellikle kadınlar ve onlara bağlı vatandaşlık kazananları kapsıyor.

Kuveyt'te çeşitli yollarla vatandaşlık alan 9 bin 464 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği bildirildi.

10 BİNE YAKIN KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ

Yerel basına göre, Kuveyt Resmi Gazetesi'nde (Kuwait Today), 9 bin 464 kişinin Kuveyt vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 4 kararname ve 2 karar yayımladı.

YARISI KADINLARDAN OLUŞUYOR

İlk kararnamede 5 bin 694 kadının ve bu kadınlara bağ esas olarak Kuveyt vatandaşlığını kazananların Kuveyt vatandaşlığından çıkarılması, ikinci kararnamede 38 kişinin Kuveyt vatandaşlığının iptali, üçüncü kararnamede ise bağ esaslı olarak Kuveyt vatandaşlığını kazananların Kuveyt vatandaşlığından çıkarılması kararlaştırıldı.

Dördüncü kararnamede ise "3 bin 724 kadın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden vatandaşlıklarının geri alınması" hükmü yer alırken, iki Bakanlar Kurulu kararıyla da 4 kişi ve bakmakla yükümlü oldukları 4 kişinin vatandaşlık belgelerinin geri alınması hükme bağlandı.

Bu, Kuveyt'in ülke vatandaşlığı almış kişilerin kararlarının gözden geçirilmesi kapsamında aldığı ilk karar değil.

Kuveyt, 9 Şubat'ta da Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından 4 bin 135 kadının vatandaşlığını geri çekme kararı almıştı. Bu karar, bu kadınlara bağ esas olarak vatandaşlık edinenleri de kapsıyordu. Kuveyt makamları, Eylül 2024'te, onlarca yıl öncesine uzananlar da dahil olmak üzere "sahte ve çifte vatandaşlık vakalarını" hedef alan bir süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Tayyip e 3 kuruş para verin hepsine Türk kimliği verir

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Kuveytli hatunları yabancı eniştelerin elinden almışlar ..

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