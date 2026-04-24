Haberler

Kuveyt ordusu: Irak'tan ülkenin kuzey sınırına İHA saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt'te sabah saatlerinde iki sınır karakolunun Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, saldırıya dair yazılı açıklama yaptı.

Atvan, ülkenin kuzeyindeki iki sınır karakolunun saldırıya uğradığını belirterek, saldırının Irak'tan gönderilen, fiber optik kabloyla yönlendirilen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiğini aktaran Atvan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

