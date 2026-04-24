Kuveyt ordusu: Irak'tan ülkenin kuzey sınırına İHA saldırısı düzenlendi

Kuveyt'te sabah saatlerinde iki sınır karakolunun Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, saldırıya dair yazılı açıklama yaptı.

Atvan, ülkenin kuzeyindeki iki sınır karakolunun saldırıya uğradığını belirterek, saldırının Irak'tan gönderilen, fiber optik kabloyla yönlendirilen patlayıcı yüklü iki İHA ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırı sonucu hasar meydana geldiğini aktaran Atvan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.