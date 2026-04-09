Kuveyt ordusu: Hayati öneme sahip tesisleri hedef alan İHA'lara karşı koyuyoruz
Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasında bir dizi hayati tesisi hedef alan insansız hava araçlarına karşı önlem alındığını duyurdu.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimize ait hava savunma sistemleri, ülkenin hava sahasını ihlal ederek bir dizi hayati tesisi hedef alan İHA saldırılarına karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Mahmut Geldi