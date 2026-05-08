Kuveyt, Mısır, Katar ve Ürdün; İran'ın BAE'ye saldırılarını kınadı

Kuveyt, Mısır, Ürdün, Katar; İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı ve BAE'ye destek mesajı verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) BAE'ye düzenlenen saldırıların en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Tekrarlanan bu tür saldırıların, BAE'nin egemenliğinin açık bir ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi.

Kuveyt'in, BAE'nin, güvenliğini ve istikrarını korumak için alacağı tüm önlemlere destek vereceği ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da saldırı kınandı ve bu saldırıların BAE'nin egemenliği ile uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit olduğu vurgulandı.

Mısır da alacağı tüm tedbirlerde BAE'ye destek vereceğini dile getirdi.

Katar ve Ürdün de BAE'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirttiği saldırıları kınadı.

BAE Savunma Bakanlığı bugün, İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediğini saldırıda, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.