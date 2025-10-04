Kuveyt, İsrail'den Alıkonulan 3 Vatandaşından 2'sinin Serbest Kalığını Duyurdu

Kuveyt, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyonda alıkonulan 3 vatandaşından 2'sinin serbest kaldığını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlarının İsrail tarafından konulmasıyla ilgili ülkesinin resmi haber ajansı KUNA'ya konuştu.

Küresel Sumud Filosuna katılan 3 Kuveyt vatandaşından 2'sinin serbest kaldığını aktaran Yahya, söz konusu iki vatandaşın ülkelerine dönme yolunda olduklarını ifade etti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırının ilk anından beri alıkonulan aktivistlerin durumuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını dile getiren Yahya, geriye kalan vatandaşları serbest kalıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.