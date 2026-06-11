Kuveyt, saldırılar nedeniyle kapatılan hava sahasının normal seyrine döndüğünü duyurdu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ihtiyati tedbir alınmasını gerektiren koşulların ortadan kalkmasının ardından Kuveyt hava sahasındaki uçuş trafiğinin normale döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Kuveyt içindeki ve dışındaki ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını bildirmişti.