Kuveyt ile Irak arasındaki Abdali Sınır Kapısı'nın 48 saat içinde açılacağı belirtildi

Kuveyt İçişleri Bakanı Şeyh Fahd el-Yusuf es-Sabah, Irak ile Kuveyt arasındaki Abdali Sınır Kapısı'nın 48 saat içinde yeniden açılacağını açıkladı.

Irak'ın Basra vilayetine ziyarette bulunan Kuveyt İçişleri Bakanı Sabah, iki ülke arasındaki ilişkiler ve sınır kapısındaki duruma ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kuveyt ve Irak'ın ne yaşanırsa yaşansın komşu ve kardeş kalmaya devam edeceğini belirten Sabah, "Fitneyi henüz başlangıcında ortadan kaldırmak, iki ülke arasında kötülük besleyen ve ayrılık çıkarmaya çalışanlara fırsat vermemek adına bu ziyaretler tekrarlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak ve Kuveyt arasındaki sınır geçişlerinin devam edeceğini belirten Sabah, iki ülke arasındaki Abdali Sınır Kapısı'nın 48 saat içerisinde açılacağı bilgisini verdi.

Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'na 23 Temmuz günü insansız hava araçlarıyla (İHA) akşam saatlerinde saldırı düzenlenmiş, olayda sınır kapısında hasar oluştuğuğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Abdali Sınır Kapısı'na yönelik saldırının bölgedeki milis güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA