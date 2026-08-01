Kuveyt, hava sahasında tespit edilen düşman İHA'ların imha edildiğini açıkladı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında tespit edilen düşman insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin bugün şafak vaktinden bu yana Kuveyt hava sahasında düşman İHA'lar tespit ettiğini ve bunların müdahale sonucu etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran'ın düzenlediği saldırılarda ülkenin kuzeyindeki bir devlet tesisinin hedef alındığını aktaran Atvan, ayrıca Bubiyan Adası'nda sivil bir şirkete ait araçların da saldırılardan etkilendiğini ifade etti.

Atvan, saldırılar sonucu şarapnel parçalarının düşmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını aktardı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yüksek etkinlikle yerine getirmeyi sürdürdüğünü belirten Atvan, ülkenin egemenliğini korumak, güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kaynak: AA