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Kuveyt: Hava Sahamıza Giren İki Balistik Füzeyi Engelledik

Kuveyt: Hava Sahamıza Giren İki Balistik Füzeyi Engelledik
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Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasında tespit edilen iki balistik füzenin önlendiğini, can kaybı ve maddi hasar olmadığını açıkladı. Olay, ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde yaşandı.

KUVEYT, 28 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasında tespit edilen iki balistik füzenin önlendiğini, olayda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, pazar sabahı tespit edilen füzelerin operasyonel prosedürlere uygun olarak engellendiğini belirtti.

Olay, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandı. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari gemileri hedef alan İran saldırılarının sürmesi üzerine, İran'a ait çok sayıda askeri noktaya hava harekatları düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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